Ночь ДНК в Иркутске: горожанам предлагают поучаствовать в акции по проверке научной грамотности

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-18T13:34:24+03:00

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Если в школе биология была любимым предметом, и вы хотите проверить глубину своих остаточных знаний, то примите участие в Международной акции по проверке научной грамотности “Ночь ДНК”. Она пройдет 25-го апреля в иркутском планетарии. Все желающие смогут пройти тест, который покажет, как хорошо они разбираются в генетике. Для решения заданий не нужно иметь научную степень по биологии – все вопросы будут касаться таких знаний, которые доступны каждому. Сразу после теста участники смогут сделать работу над ошибками вместе со специалистом. В качестве эксперта на “Ночи ДНК” выступит заведующий лабораторией геносистематики Лимнологического института СО РАН Дмитрий Щербаков.

- После того, как все участники решат тест и разберут вопросы, мероприятие продолжится просмотром научно-популярных фильмов, - сообщают в пресс-службе Иркутского планетария.

Поучаствовать в акции “Ночь ДНК” можно совершенно бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. С собой нужно взять ручку или карандаш.

ИСТОЧНИК KP.RU