Отыгрались на последних минутах: футболисты иркутского «Зенита» на выезде сыграли вничью с «Читой»

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-18T14:29:27+03:00

Наши парни проигрывали по ходу встречи, и забили на 89-й минуте

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Футболисты иркутского «Зенита» потеряли очки в первом матче весенней стадии Первенства России среди команд второго дивизиона. Наши парни сыграли вничью в гостевой встрече против «Читы» со счетом 1:1.

При этом, почти весь матч нашей команде пришлось отыгрываться. На 37-й минуте первого тайма команду из Забайкалья вперед вывел Евгений Щербаков. Иркутяне восстановить равновесие в первом отрезке так и не смогли. Хозяева поля вели в счете практически до конца игры. Но удержать минимальное преимущество читинцам все же не удалось. За минуту до финального свистка после затяжной атаки зенитовцев, точный удар нанес наш Владимир Толмачев. Добыв одно очко, «Зенит» с 17 набранными баллами продолжает занимать 3-е место в турнирной таблице.

Следующий матч наши парни проведут 25 апреля, в Иркутске. В гости к нашей команде пожалует новосибирская «Сибирь-2». Встреча на стадионе «Зенит» начнется в 17.30.

ИСТОЧНИК KP.RU