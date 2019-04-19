СЕГОДНЯ 04:20 2019-04-19T04:20:41+03:00

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Буйство стихии всегда несет с собой проблемы, независимо от того в море она застала человека или на суше. Вчера на Иркутскую область обрушился сильный ветер, порывы достигали 23-28 м/с. Сильней всего досталось северо-западу Приангарья.

- В Братске ураганчик, - писали, не унывая, пользователи соцсетей.

Другие так же весело отвечали:

- Скоро, наверное, в страну Оз полетим, - вторили другие, вспоминая знаменитую детскую книгу.

dtp38rus_ В Братске из-за сильного ветра на машину упало дерево

Шутки- шутками, но кому-то ветер точно нанес ущерб. Например, водителю джипа, на который упало дерево. Ему уж точно было не до смеха в этот день. Сейчас по данным фактических наблюдений ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Братске ветер утих до 6м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU