2019-04-19T10:41:58+03:00
Общество

«Игра престолов» 8 сезон: иркутяне готовятся к выходу 2 серии

В городе пройдет квиз, посвященный «Игре престолов», для знатоков сериала
Анастасия ПУТИНА
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«Игра престолов» 8 сезон: иркутяне готовятся в выходу 2 серии«Игра престолов» 8 сезон: иркутяне готовятся в выходу 2 серииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Совсем недавно состоялась мировая премьера 8 сезона «Игры престолов». Первая серия просмотрена и теперь фанаты активно строят теории на счет дальнейшего развития сюжета. Но это лишь размышления. Ведь к моменту съемок книги Джорджа Р.Р. Мартина не были дописаны. И конец неизвестен. Кто сядет на железный трон? Одолеет ли Джон Сноу Короля Ночи? Остается пока только гадать, что и делают в соцсетях иркутяне.

- А я вообще смотреть не буду пока все серии не выйдут, - пишет девушка.- Прошу не спойлерить!

А чтобы ждать развязки не было так скучно, сибиряки собираются группами, смотрят сериал вместе. Кстати, 2 серия 8 сезона «Игры престолов» увидит свет уже в это воскресенье, 21 апреля. А считающие себя отменными знатоками эпопеи, участвуют в квизах, квестах.

Надо отметить, что у них много моментов для проявления фантазии. Начиная от названия команды, например, в иркутской мозгобойне примут участие «Леди Вестероса». Кстати, пока без рыцарей. Заканчивая костюмами, ведь на подобные игры нет особого дресс-кода. Так что можно смело перевоплощаться в Джона Сноу, Сансу Старк или в другого любимого персонажа 8 сезона «Игры престолов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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