СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-19T13:11:44+03:00

Женщина выпала с балкона многоэтажного дома в Иркутске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Сыщики выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла сегодня днем 19 апреля в Иркутске. Это случилось в одном из домов по улице Александра Невского. Молодая девушка погибла упав с балкона 13 этажа.

- Проводится доследственная проверка, подробности выясняются, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Следователи опрашивают возможных очевидцев трагедии, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU