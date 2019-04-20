Погода на 20 апреля в Иркутске: днем до +10

СЕГОДНЯ 04:23 2019-04-20T04:23:01+03:00

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После нескольких снежных рабочих дней, в выходные в Иркутск вновь вернется солнечная и теплая погода. Потепление ожидается уже в субботу, 20 апреля. Если ночью столбик термометра в городе опустился до -7, то днем синоптики обещают нам уже +8, +10 градусов. Ветер подует юго-восточный 5-20 м/с. Никаких осадков не ожидается.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, правда, местами возможен небольшой и умеренный мокрый снег и снег. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, поземки, днем в западных и южных районах переход на северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днём +6,+11 градусов, при облачной погоде +1,-4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU