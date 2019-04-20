СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-20T08:24:29+03:00

Следователи ищут свидетелей ДТП с маршруткой "Иркутск-Усть-Уда", в котором погибли четыре человека. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Свидетелей страшного ДТП с микроавтобусом Toyota Hiace ищут иркутские следователи. Напомним, эта крупная авария произошла ранним утром, 31 января этого года. На 67 километре трассы «Иркутск-Оса-Усть-Уда», водитель маршрутки, в салоне которой находились 8 пассажиров, не успел затормозить и врезался в стоящий на обочине КамАЗ, груженный лесом.

Удар был такой силы, что водитель Toyota Hiace, а также три пассажира погибли на месте. Еще пятерых с различными травмами доставили в местную больницу.

- Следователи разыскивают дополнительных свидетелей аварии для установления всех деталей аварии и поиска дополнительных доказательств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Очевидцев, а также водителей, проезжающих в это время на автомобилях, оборудованных видеорегистраторами, полиция просит обратиться в ССО по ДТП ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU