Прогноз погоды в Иркутске: вечером 21 апреля небольшой дождь

СЕГОДНЯ 04:25 2019-04-21T04:25:02+03:00

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В Иркутске днем 21 апреля переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер подует юго-восточный с переходом в конце дня на западный, северо-западный 6 – 11 м/с. Днем температура воздуха в столице Приангарья прогреется до +13, +15 градусов.

- По области переменная облачность, местами дождь и мокрый снег, - сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный и северо-западный 5-10 м/с. С порывами до 14 м/с.

Столбики термометров по области покажут +7, +12 градусов, местами +4, -1. В южных, центральных и верхнеленских районах при малооблачной погоде +12, +17.

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ИСТОЧНИК KP.RU