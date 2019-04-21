СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-21T10:18:58+03:00

Финал чемпионата России по волейболу в Иркутске: в заключительном матче «Ангара» встретится с «Брянском». Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области

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Сегодня 21 апреля в Иркутске определят шесть лучших команд Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей Лиги Б.

- В последнем туре иркутянки сыграют против спортсменок из Брянска, - сообщили в соцсетях женской волейбольной команы «Ангара». – Начало мачта в 18.00, вход свободный.

Благодаря победе «Омь-СибГУОР» из Омска над командой самарской «Искра-АМОНД-2» иркутянки независимо от результата своего матча останутся на втором месте в чемпионате.

Напомним, что по результатам первого финального тура, который прошел в марте в Череповце, «Ангара» также заняла второе место в турнирной таблице. Наши спортсменки уступили лишь лидерам сезона команде - «Северянка-2». Иркутянки отстали от них на 4 очка.

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ИСТОЧНИК KP.RU