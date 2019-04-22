СЕГОДНЯ 04:13 2019-04-22T04:14:06+03:00

Погода в Иркутске: 22 апреля дождь, мокрый снег и ветер. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По области порывы до 18 м/с

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В Иркутске днем 22 апреля переменная облачность, возможен небольшой дождь и мокрый снег. Ветер подует северо-западный 5-10/мс. С порывами до 15 м/с. Ночью температура в столице Приангарья опустится до 0,+2 градусов. Днем столбики термометров покажут +7,+9 градусов.

- По области, переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь и мокрый снег, - сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Ночью в Приангарье похолодает до +2, -3, при прояснении -8, -13, днем +5, +10, местами по области 0, -5.

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ИСТОЧНИК KP.RU