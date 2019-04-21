В Иркутске запустят 14 фонтанов

СЕГОДНЯ 17:35 2019-04-21T17:35:43+03:00

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Один из главных признаков настоящей весны в Иркутске – фонтаны. Вот уже много лет они являются одними из главных достопримечательностей столицы Приангарья. А многие влюбленные зачастую назначают свидание именно возле них.

- С 1 мая городские фонтаны традиционно заработают в постоянном режиме, - сообщили в администрации Иркутска. – До этого времени специалисты прочистят их чаши, проверят гидроизоляцию и провердут монтаж и испытания насосов.

В мэрии уточнили, что все 14 фонтанов города будут работать до самой осени. Первые пробные запуски уже назначены на конец апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU