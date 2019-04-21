2019-04-21T17:35:43+03:00
Общество

В Иркутске запустят 14 фонтанов

Всего в городе запустят 14 фонтанов
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
В Иркутске запустят 14 фонтанов.В Иркутске запустят 14 фонтанов.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Один из главных признаков настоящей весны в Иркутске – фонтаны. Вот уже много лет они являются одними из главных достопримечательностей столицы Приангарья. А многие влюбленные зачастую назначают свидание именно возле них.

- С 1 мая городские фонтаны традиционно заработают в постоянном режиме, - сообщили в администрации Иркутска. – До этого времени специалисты прочистят их чаши, проверят гидроизоляцию и провердут монтаж и испытания насосов.

В мэрии уточнили, что все 14 фонтанов города будут работать до самой осени. Первые пробные запуски уже назначены на конец апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переезд «Иркутской зоогалереи» в район авторынка «Фортуна» перенесли на июнь. Еще два месяца зоогалерея будет принимать гостей по старому адресу. (подробности).

"Он прокатил меня на Байкале на глубину 1327 метров": Андрей Макаревич на концерте в Иркутске встретился с Героем России Евгением Черняевым. В 2009 году Андрей Макаревич совершал с ним погружение на дно озера. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Жигули» с двумя подростками вылетели с моста в Братском районе
Финал чемпионата России по волейболу в Иркутске: в заключительном матче «Ангара» встретится с «Брянском»
Черного лесоруба, повалившего деревьев почти на 1 миллион рублей, поймали в Бурятии
Восемь человек оштрафовали за сжигание мусора и травы в Иркутской области
Вора, который под курткой вынес пылесос из магазина, задержали в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: вечером 21 апреля небольшой дождь
Студентов, которые угоняли автомобили, осудили в Иркутске
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья
Последнюю ледовую переправу закрыли в Иркутской области
Появилось видео пожаров в Забайкальском крае
Следователи ищут свидетелей ДТП с маршруткой "Иркутск-Усть-Уда", в котором погибли четыре человека
ДТП в Иркутске: пьяный водитель Тойоты Камри протаранил два автомобиля
Пенсионерка из Усть-Илимска «подарила» мошенникам 300 тысяч рублей
Погода на 20 апреля в Иркутске: днем до +10
Бдительная сибирячка спасла дом своих соседей от пожара в поселке Алзамай
Женщина выпала с балкона многоэтажного дома в Иркутске
Движение транспорта по улице Карла Либкнехта ограничат в Иркутске
Наркопритон закрыли на улице Советской в Иркутске
Поделитесь фирменным рецептом блюда к Пасхе и получите призы от "Комсомолки"
Памятную доску экс-спикеру ЗакСобрания Иркутской области Людмиле Берлиной открыли в Усть-Орде
«Игра престолов» 8 сезон: иркутяне готовятся к выходу 2 серии
Из тоннеля на платформы: на иркутском вокзале устанавливают лифты
Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области