"Дни приема монеты": на этой неделе, с 22 по 28 апреля, в Иркутске мелочь обменивают бесплатно

СЕГОДНЯ 04:48 2019-04-22T06:12:20+03:00

Тем, кто сдал копейки, обещают на акции "Дни приема монеты" не только банкноты, но и памятные 25-рублевки

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Акция "Дни приема монеты", в которой участвуют 13 крупнейших банков Иркутска ( не ошибетесь, только уточните в отделениях либо по телефону адреса), вынужденная. В наших карманах каждый год оседает огромная гора мелочи. Кто-то ее теряет, кто-то приберегает на проезд, кто-то набивает свинью-копилку - на всякий случай. Чтобы потом, случись чего, деньги были. Многим же просто неохота возиться с медяками.

-За 2018 года мы выпустили в наличный оборот монеты на сумму 154 млн рублей, но вернулось чуть больше половины, – отметил управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Игорь Коржук. – В прошлом году у жителей региона в копилках осело почти 90 тонн мелочи. Чеканить монеты – дорогостоящий процесс, но он компенсируется долгим сроком службы металлических денег. Именно поэтому мы стараемся вернуть разменные монеты в оборот и организуем эту акцию "Дни приема монеты".

В банках обычно за обмен мелочи на банкноты берут комиссию. В этот раз терять деньги при обмене не придется - все бесплатно. Только принесите. Единственное, просят предварительно рассортировать деньги - по номиналу. Десятики к десятикам, копейки к копейкам, и так далее.

Кроме обмена на более удобные в обращении банкноты, есть и еще стимул. В «Дни приема монеты» участникам акции предложат памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные «25-летию принятия Конституции Российской Федерации» и «75-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады». Уже сегодня эти монеты становятся нумизматической редкостью.

ИСТОЧНИК KP.RU