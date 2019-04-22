Один миллион рублей вернул своим кредиторам иркутянин, чтобы продать автомобиль «Ленд Крузер»

СЕГОДНЯ 06:13 2019-04-22T06:13:44+03:00

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Житель Правобережного округа Иркутска одолжил деньги у банка и своих знакомых. Однако когда пришло время платить, оказалось что денег у мужчины нет. Общая сумма долга без малого составила один миллион рублей!

- Кредиторы обратились в суд, чтобы вернуть деньги, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Пристав наложил запрет на продажу автомобиля «Тайота Ленд Крузер», который принадлежал должнику.

Когда мужчина пришел в ГИБДД, чтобы оформить продажу престижной иномарки, он получил отказ и узнал о запрете. Чтобы продать внедорожник, иркутянин сразу же рассчитался по долгам и после снятия ограничений, продал автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU