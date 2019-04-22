Полицейские задержали серийного карманника в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:25 2019-04-22T06:25:29+03:00

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В последнее время в Иркутске и Шелехове многие жители выходили из общественного транспорта и обнаруживали, что у них пропадали мобильные телефоны. Люди сами неосторожно оставляли их в задних карманах своих брюк. Последним потерпевшим оказался подросток. Он рассказал полицейским, что к нему подсел мужчина, они о чем-то разговаривали, а когда тот ушел, подросток заметил пропажу своего гаджета.

Полицейские начали проводить рейды по общественному транспорту и вскоре это принесло свои результаты.

- В отделение полиции был доставлен ранее судимый 30-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Его подозревают в восьми карманных кражах в общественном транспорте.

Следственные органы ОВД возбудили уголовное дело по статье «кража». Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Задержанному может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU