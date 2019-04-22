2019-04-22T12:23:06+03:00
Спорт

Сборная Иркутской области по керлингу заняла первое место на Чемпионате России

Они оказались сильнее своих соперников из Новосибирска и Москвы
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Сборная Иркутской области по керлингу заняла первое место на Чемпионате России. Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области.Сборная Иркутской области по керлингу заняла первое место на Чемпионате России. Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Изменить размер текста:

В это воскресенье в Сочи в керлинговом центре “Ледяной куб” завершился Чемпионат России по керлингу среди мужских команд, на котором с успехом выступила сборная Иркутской области “Комсомолл-1”. Иркутские спортсмены заняли первое место в группе “Б”. На пути к победе им пришлось пройти долгий путь. Сначала они вошли в четверку лучших по итогам отборочного тура, затем их ждала серия плей-офф.

В первом матче этого этапа иркутяне проиграли сборной Новосибирской области и вышли на команду “Москвич-1”, которую разгромили со счетом 7:4. В финале команда “Комсомолл-1” вновь встретилась с командой из Новосибирска, которую на этот раз обыграла в упорной борьбе: итоговый счет 4:3 в пользу иркутян

- По итогам соревнований второе место заняла команда из Новосибирской области, а третье место досталось команде “Москвич-1”, - сообщается на сайте Федерации керлинга России.

Победа на Чемпионате России в группе “Б” даст возможность сборной Иркутской области выступать в высшем дивизионе “А”.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Северные олени появились в иркутском зоосаде
Бюст святителя Иннокентия Кульчицкого установят в Иркутске
Службу ветеринарии Иркутской области проверит региональный финконтроль
Рыбак провалился под лед Ангары возле иркутской ГЭС
Братский фестиваль детской прессы выйдет на областной уровень
В Иркутской области браконьер наловил омуля почти на 100 тысяч рублей
Алексей Соболь: бизнес региона заинтересован участвовать в реализации национальных проектов
Почти 100 человек оштрафовали за пал травы в Иркутской области
«Литературная Сибириада» в Иркутске
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
Еще пять лесных пожаров нашли и потушили в Иркутской области
Полицейские задержали серийного карманника в Иркутской области
Один миллион рублей вернул своим кредиторам иркутянин, чтобы продать автомобиль «Ленд Крузер»
Знаете китайский язык? В Иркутске зарплата таких специалистов - от 40 тысяч рублей
"Дни приема монеты": на этой неделе, с 22 по 28 апреля, в Иркутске мелочь обменивают бесплатно
Погода в Иркутске: 22 апреля дождь, мокрый снег и ветер
В Иркутске запустят 14 фонтанов
«Жигули» с двумя подростками вылетели с моста в Братском районе
Финал чемпионата России по волейболу в Иркутске: в заключительном матче «Ангара» встретится с «Брянском»
Черного лесоруба, повалившего деревьев почти на 1 миллион рублей, поймали в Бурятии