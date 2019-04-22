Сборная Иркутской области по керлингу заняла первое место на Чемпионате России

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-22T12:23:06+03:00

Они оказались сильнее своих соперников из Новосибирска и Москвы

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В это воскресенье в Сочи в керлинговом центре “Ледяной куб” завершился Чемпионат России по керлингу среди мужских команд, на котором с успехом выступила сборная Иркутской области “Комсомолл-1”. Иркутские спортсмены заняли первое место в группе “Б”. На пути к победе им пришлось пройти долгий путь. Сначала они вошли в четверку лучших по итогам отборочного тура, затем их ждала серия плей-офф.

В первом матче этого этапа иркутяне проиграли сборной Новосибирской области и вышли на команду “Москвич-1”, которую разгромили со счетом 7:4. В финале команда “Комсомолл-1” вновь встретилась с командой из Новосибирска, которую на этот раз обыграла в упорной борьбе: итоговый счет 4:3 в пользу иркутян

- По итогам соревнований второе место заняла команда из Новосибирской области, а третье место досталось команде “Москвич-1”, - сообщается на сайте Федерации керлинга России.

Победа на Чемпионате России в группе “Б” даст возможность сборной Иркутской области выступать в высшем дивизионе “А”.

ИСТОЧНИК KP.RU