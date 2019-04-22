Северные олени появились в иркутском зоосаде

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-22T13:22:42+03:00

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В иркутском зоосаде появились новые жильцы. Прямиком из Новосибирского зоопарка в наш город привезли сразу двух молодых самок северного оленя. Хоть отличительной черты семейства оленевых - больших ветвистых рогов у них пока нет, они все равно очень красивые. Сотрудники подготовили для них специальный вольер и олени уже начали осваиваться на новом месте.

- Олени чувствуют себя прекрасно и готовы к встрече со всеми посетителями зоосада, - сообщили в пресс-службе организации.

Специалисты утверждают, что к нашему климату гости с Севера привыкнут легко, однако придется постараться, чтобы обеспечить их сбалансированным рационом. Чтобы помочь сотрудникам зоосада с покупкой корма для оленей, новых жильцов уже взяла под опеку одна из компаний города. Очень скоро на новых постояльцев можно будет посмотреть.сейчас они на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU