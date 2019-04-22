2019-04-22T13:47:32+03:00
Общество

Проезд по улице 4-я Советская временно закроют в Иркутске

Там проложат новый участок теплосети
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Проезд по улице 4-я Советская временно закроют в ИркутскеПроезд по улице 4-я Советская временно закроют в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске почти на два месяца перекроют улицу 4-я Советская. Ограничения введут в два этапа. С 22 апреля по 17 мая участок от улицы Красноказачья до дома №57 «а» по 4-ой Советской закроют для движения транспорта.

- С 18 мая по 16 июня будет перекрыт участок от дома №57 «а» по 4-ой Советской до пересечения с улицей Омулевского, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут работы по строительству нового объекта теплосети.

Водители, заранее продумайте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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