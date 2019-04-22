СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-22T16:38:02+03:00

Чемпионат России по волейболу среди женских команд: у «Ангары» из Иркутска — серебряные медали. Фото: Министерства спорта Иркутской области

На первом месте - «Северянка-2» из Череповца

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Иркутские поклонники волейбола ликуют. По итогам второго финального тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» наша команда «Ангара» завоевала серебряные медали. В решающей игре иркутянки обыграли спортсменок из «Брянска» со счетом 3:1.

- В финале участвовали «Ангара» из Иркутска, «Омь-СибГУОР» из Омска, «Северянка-2» из Череповца, «Искра-АМОНД-2» из Самары, «Брянск» из Брянска и «Италмас-ИжГТУ» из Ижевска, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

После заключительных игр победителем чемпионата стала команда «Северянка-2» из Череповца, а бронзовые медали — у ЖВК «Искра-АМОНД-2» из Самары.

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ИСТОЧНИК KP.RU