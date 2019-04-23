Фильм иркутянки победил на русско-итальянском фестивале

СЕГОДНЯ 03:29 2019-04-23T03:29:10+03:00

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Фильм иркутянки Марии Кельчевской победил в номинации «Лучший документальный фильм» на международном русско-итальянском фестивале «Старый город в новом мире». В своей картине «Иркутск с нами?» режиссер показывает Иркутск деревянный.

- Это рассказ о городе на Ангаре, который сложно представить без старинных деревянных домов, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда. - Сейчас этот образ уходит в прошлое, оставаясь только на фото и кинопленке. В картине звучит проза Валентина Распутина и поэзия Марка Сергеева.

Фильм Кельчевской покажут в Венеции и Вероне. Однако, иркутяне так же могут увидеть работу Марии. Показ ленты пройдет 23 апреля в Доме кино. Начало в 18.00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU