СЕГОДНЯ 03:59 2019-04-23T03:59:54+03:00

С 20 мая в жару большегрузы в Иркутской области смогут ездить только по ночам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Если лето будет жарким, то большегрузам в Иркутской области передвигаться придется только по ночам. Критической отметкой считаются 32 градуса.

- Если дневные показатели выше +32, транспортные средства, нагрузка на ось которых превышает установленные на территории РФ, могут ездить по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием только с 22.00 до 10.00 утра, - отмечают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Ограничения вводятся с 20 мая, а закончатся только в конце лета - 31 августа. Кстати, оно не касается больших пассажирских туристических автобусов.

- Также не распространяется на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, - отмечают в Управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU