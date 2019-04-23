В Иркутске началась подготовка к акции «Бессмертный полк»

СЕГОДНЯ 04:32 2019-04-23T04:32:26+03:00

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В Иркутске начал свою работу информационный центр по подготовке к акции «Бессмертный полк». Волонтеры отвечают на все интересующие вопросы: как принять участие, где сделать штендер и так далее.

- Инфоцентр будет работать до 8 мая в Иркутском молодежном центре по адресу: ул. Марата, 31, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Режим работа с 10.00 до 17.00, с понедельника по пятницу. Можно также позвонить по номеру телефона (3952) 43-63-66.

Напомним, что в Иркутске акция пройдет, как и по всей России, 9 мая. В столице Приангарья сибиряки будут идти двумя колоннами. Где начнутся шествия, как сделать штендер своими руками, читайте здесь - Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Иркутске: в марше примет участие около 50 тысяч горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU