За неоплаченный штраф житель Тайшета отработает 20 часов обязательных работ
Житель Тайшета остался без водительских прав после того, как попался пьяным за рулем. За нарушение правил дорожного движения мужчину лишили водительских прав на один год и шесть месяцев. Кроме этого, ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Однако заплатить его он не спешил.
- Нарушитель не оплатил его в двухмесячный срок, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Пристав составил протокол об уклонении и направил его в суд.
Узнав об этом, мужчина бросился в банк, чтобы погасить штраф. Однако, несмотря на это мировой судья назначил ему 20 часов обязательных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU