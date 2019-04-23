За неоплаченный штраф житель Тайшета отработает 20 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 06:34 2019-04-23T06:34:31+03:00

Он получил его за пьяную езду

Изменить размер текста: A A

Житель Тайшета остался без водительских прав после того, как попался пьяным за рулем. За нарушение правил дорожного движения мужчину лишили водительских прав на один год и шесть месяцев. Кроме этого, ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Однако заплатить его он не спешил.

- Нарушитель не оплатил его в двухмесячный срок, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Пристав составил протокол об уклонении и направил его в суд.

Узнав об этом, мужчина бросился в банк, чтобы погасить штраф. Однако, несмотря на это мировой судья назначил ему 20 часов обязательных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один миллион рублей вернул своим кредиторам иркутянин, чтобы продать автомобиль «Ленд Крузер». Из-за долга приставы наложили запрет на продажу. (подробнее).

Более 400 тысяч рублей заплатил алиментщик, чтобы продать квартиру в Иркутском районе. Из-за долга приставы наложили запрет на продажу недвижимости. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU