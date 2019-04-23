Два лесных пожара потушили в Иркутской области
В Приангарье продолжается сезон лесных пожаров. Еще три новых пожара нашли в Иркутской области.
- Два очага в Иркутском и Зиминском районах потушено, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - К утру 23 апреля локализован пожар в Качугском районе.
В тушении лесов участвует 31 человек и девять единиц техники. Напомним, что с 10 апреля в Приангарье введен особый противопожарный режим. Жителям Иркутской области запрещено сжигать мусор, траву и разводить костры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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