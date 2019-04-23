СЕГОДНЯ 06:49 2019-04-23T06:49:52+03:00

Два лесных пожара потушили в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Еще один очаг в Качугском районе локализован

Изменить размер текста: A A

В Приангарье продолжается сезон лесных пожаров. Еще три новых пожара нашли в Иркутской области.

- Два очага в Иркутском и Зиминском районах потушено, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - К утру 23 апреля локализован пожар в Качугском районе.

В тушении лесов участвует 31 человек и девять единиц техники. Напомним, что с 10 апреля в Приангарье введен особый противопожарный режим. Жителям Иркутской области запрещено сжигать мусор, траву и разводить костры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в Забайкалье уничтожил 99 домов: может ли трагедия повториться в Иркутской области. За прошедшие выходные в Приангарье потушили пять лесных пожаров. (подробности).

Почти 100 человек оштрафовали за пал травы в Иркутской области. Пожарные подвели итоги первых десяти дней противопожарного режима. (подробности).

Лесные пожары: в зоне рисков 500 поселков Приангарья. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU