Интим за деньги: пять девушек задержали за занятие проституцией в Иркутске
Древнейшая профессия жива и в наши дни. В Иркутске нашли сауну, в которой клиентам предлагали дополнительные услуги. Пять девушек в возрасте от 20 до 27 лет за дополнительную плату готовы были скрасить отдых посетителей интимными утехами.
- Оперативники разыскивают всех причастных лиц, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Напомним, что в марте в столице Приангарья задержали сутенеров, которые крышевали детскую проституцию. Они заставляли несовершеннолетнюю девушку заниматься эскортом. Всего были задержаны восемь человек. Расследование дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU