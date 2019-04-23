2019-04-23T08:06:41+03:00
Происшествия

Интим за деньги: пять девушек задержали за занятие проституцией в Иркутске

Любовь за деньги предлагали в одной из городских саун
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Интим за деньги: пять девушек задержали за занятие проституцией в Иркутске .Интим за деньги: пять девушек задержали за занятие проституцией в Иркутске .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Древнейшая профессия жива и в наши дни. В Иркутске нашли сауну, в которой клиентам предлагали дополнительные услуги. Пять девушек в возрасте от 20 до 27 лет за дополнительную плату готовы были скрасить отдых посетителей интимными утехами.

- Оперативники разыскивают всех причастных лиц, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, что в марте в столице Приангарья задержали сутенеров, которые крышевали детскую проституцию. Они заставляли несовершеннолетнюю девушку заниматься эскортом. Всего были задержаны восемь человек. Расследование дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сутенеров, крышевавших детскую проституцию задержали в Иркутске. Преступники заставляли несовершеннолетнюю девушку заниматься эскортом. Они нашли ее через интернет и запугав угрозами заставили заниматься проституцией (подробности).

Водителя, сбившего 80-летнюю женщину, задержали в Иркутске. Им оказался 20-летний житель Бурятии. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Из-за пожара в жилом доме движение на улице Партизанской в Иркутске перекрыли движение
Два лесных пожара потушили в Иркутской области
За неоплаченный штраф житель Тайшета отработает 20 часов обязательных работ
Бесплатно ездить в электричках смогут неработающие пенсионеры Иркутской области с 1 мая
В Иркутске началась подготовка к акции «Бессмертный полк»
С 20 мая в жару большегрузы в Иркутской области смогут ездить только по ночам
Фильм иркутянки победил на русско-итальянском фестивале
Чемпионат России по волейболу среди женских команд: у «Ангары» из Иркутска — серебряные медали
Прогноз погоды в Иркутске: 23 апреля без осадков
Трехлетний ребенок погиб на пожаре в Бурятии
Проезд по улице 4-я Советская временно закроют в Иркутске
Северные олени появились в иркутском зоосаде