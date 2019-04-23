СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-23T08:06:41+03:00

Интим за деньги: пять девушек задержали за занятие проституцией в Иркутске . Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Любовь за деньги предлагали в одной из городских саун

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Древнейшая профессия жива и в наши дни. В Иркутске нашли сауну, в которой клиентам предлагали дополнительные услуги. Пять девушек в возрасте от 20 до 27 лет за дополнительную плату готовы были скрасить отдых посетителей интимными утехами.

- Оперативники разыскивают всех причастных лиц, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, что в марте в столице Приангарья задержали сутенеров, которые крышевали детскую проституцию. Они заставляли несовершеннолетнюю девушку заниматься эскортом. Всего были задержаны восемь человек. Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU