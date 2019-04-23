Из-за пожара в жилом доме движение на улице Партизанской в Иркутске перекрыли движение

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-23T10:28:24+03:00

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В 14.00 дня очевидцы заметили черные клубы дума, которые поднимались рядом с торговым комплексом в центре Иркутска. Они позвонили в пожарную охрану. Оказалось, что горит жилой деревянный дои по адресу Партизанская 42. Предположительно в доме было четыре жилые квартиры, люди пытались спасти вещи и вытащить свои документы. Очевидцы видели двух женщин и двоих малолетних детей.

Жилой дом загорелся днем в центре Иркутска.Фото: Олег ФЕДОРОВ

Из-за пожара в жилом доме движение в центре Иркутска парализовано.Фото: Наталья ЛЫТКИНА

На место немедленно приехали инспекторы ГИБДД и три пожарные машины. К их моменту крыша здания была полностью объята огнем. Огонь чуть было не перекинулся на соседнее строящееся здание, но его удалось сбить. В 14.43 пожар удалось локализовать. Жильцы смогли самостоятельно покинуть жилище. Сейчас идет тушение, движение транспорта в центре города ограничили, образовалась пробка на улице Партизанская.

Из-за пожара в жилом доме движение в центре Иркутска парализованоФото: Наталья ЛЫТКИНА

Из-за пожара в жилом доме движение в центре Иркутска парализовано.Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Пожар, предположительно начался с рядом стоящей бани.

ИСТОЧНИК KP.RU