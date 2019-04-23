2019-04-23T13:55:58+03:00
Общество

Проезд по улице Жукова закроют на пять дней в Иркутске

Там пройдут работы на водопроводных сетях
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Проезд по улице Жукова закроют на пять дней в Иркутске.Проезд по улице Жукова закроют на пять дней в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Внимание, автомобилисты! В Иркутске для проведения аварийных работ закроют для проезда участок улицы Жукова от пересечения с улицей Сибирских Партизан до улицы Украинской. Они пройдут в два этапа.

- Первый начнется с 27 по 30 апреля, второй с 2 по 4 мая, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут аварийные ремонтные работы на водопроводных сетях.

Водители, заранее продумайте объездной маршрут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бесплатно ездить в электричках смогут неработающие пенсионеры Иркутской области с 1 мая. Нужно получить решение в соцзащите. (подробности).

Фильм иркутянки победил на русско-итальянском фестивале. Картину покажут в Доме кино 23 апреля, вход — свободный. (подробности).

Бюст святителя Иннокентия Кульчицкого установят в Иркутске. Памятник станет третьим в сквере у Собора Богоявления. (подробности).

Знаете китайский язык? В Иркутске зарплата таких специалистов - от 40 тысяч рублей. Руководители фирм готовы платить за навыки переводчика больше, чем ожидают сами соискатели. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Соседского пса спасли сотрудники МЧС и Росгвардии из пожара на улице Партизанской в Иркутске
Дом сгорел у семьи с девятью детьми в Улан-Удэ: построить новое жилье помогут администрация и бизнесмены
Автомобиль, в котором ехала семья из трех человек их знакомая, перевернулся на трассе в Братском районе
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Из-за пожара в жилом доме движение на улице Партизанской в Иркутске перекрыли движение
Интим за деньги: пять девушек задержали за занятие проституцией в Иркутске
Два лесных пожара потушили в Иркутской области
За неоплаченный штраф житель Тайшета отработает 20 часов обязательных работ
Бесплатно ездить в электричках смогут неработающие пенсионеры Иркутской области с 1 мая
В Иркутске началась подготовка к акции «Бессмертный полк»
С 20 мая в жару большегрузы в Иркутской области смогут ездить только по ночам
Фильм иркутянки победил на русско-итальянском фестивале
Чемпионат России по волейболу среди женских команд: у «Ангары» из Иркутска — серебряные медали
Прогноз погоды в Иркутске: 23 апреля без осадков
Трехлетний ребенок погиб на пожаре в Бурятии
Проезд по улице 4-я Советская временно закроют в Иркутске
Северные олени появились в иркутском зоосаде