СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-23T13:55:58+03:00

Проезд по улице Жукова закроют на пять дней в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Там пройдут работы на водопроводных сетях

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске для проведения аварийных работ закроют для проезда участок улицы Жукова от пересечения с улицей Сибирских Партизан до улицы Украинской. Они пройдут в два этапа.

- Первый начнется с 27 по 30 апреля, второй с 2 по 4 мая, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут аварийные ремонтные работы на водопроводных сетях.

Водители, заранее продумайте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU