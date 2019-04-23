2019-04-23T14:13:03+03:00
Общество

Дом сгорел у семьи с девятью детьми в Улан-Удэ: построить новое жилье помогут администрация и бизнесмены

Сгоревший дом уже начали сносить
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Дом сгорел у семьи с девятью детьми в Улан-Удэ: построить новое жилье помогут администрация и бизнесмены. Фото: администрация Улан-Удэ.Дом сгорел у семьи с девятью детьми в Улан-Удэ: построить новое жилье помогут администрация и бизнесмены. Фото: администрация Улан-Удэ.
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Администрация и бизнесмены Улан-Удэ помогут многодетной семье Поздняковых, которая из-за пожара лишилась собственного дома, вещей и документов. Напомним деревянный дом Виталия и Марины Поздняковых, которые воспитывают 9 детей в возрасте от 1,5 года до 20 лет, сгорел как спичка поздним вечером, 20 апреля. Чудом, семейство, которое в этот момент находилось внутри, успело выбежать на улицу.

- Помочь многодетной семье Поздняковых в восстановлении жилища предложили предпринимателям города, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. – На просьбу уже откликнулись 13 строительных фирм и деревообрабатывающих предприятий. Разобрать сгоревший дом поможет Администрация города, так как он восстановлению не подлежит. Территорию земельного участка уже начали расчищать. Управление социальной защиты совместно с районной администрацией также помогут с восстановлением сгоревших документов.

Добавим, что шестерых детей Поздняковых пока приютил брат главы семейства Сергей Поздняков, остальные отправились к бабушке. Помогли и волонтеры, которые узнав о беде Поздняковых, тут же бросили ключ в соцсетях и объявили сбор денег для погорельцев. Ну а неравнодушные горожане собрали детям вещи, продукты и школьные принадлежности. Благодаря этому, ребятишки, смогли продолжить занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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