2019-04-23T14:33:17+03:00
Происшествия

Соседского пса спасли сотрудники МЧС и Росгвардии из пожара на улице Партизанской в Иркутске

Четвероногий был на привязи в горящей будке и получил ожоги
Олег ФЕДОРОВ
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Соседского пса спасли сотрудники МЧС и Росгвардии из пожара на улице Партизанской в Иркутске. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области.Соседского пса спасли сотрудники МЧС и Росгвардии из пожара на улице Партизанской в Иркутске. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области.
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Обычный полуденный рейд по центральным улицам Иркутска пришлось прервать, возле торгового центра сотрудники Росгвардии увидели густой черный дым. Подъехав ближе, они поняли, что огонь уже на крыше двухэтажного деревянного жилого дома. Вокруг столпилось огромное количество народу, пришлось по громкоговорителю просить всех отойти от опасной зоны.

Хозяева: молодая женщина с матерью и двумя детьми выбежали из горящего здания, стали стучаться в окна к соседям, но тех не было дома. Женщины накрыли полотенцем детей, а в руках у них были документы, хотя они хотели прихватить с собой больше. Полицейские настоятельно порекомендовали им уходить, к тому моменту пожарные уже разворачивали пожарный гидрант.

И вдруг люди услышали пронзительный собачий вой. Оказалось, в будке находился соседский пес на цепи. Пожарные быстро окатили его водой, а затем освободили несчастное животное.

Измученного пса Джека забрала приехавшая с работы хозяйка. Она отвезла его в ветеринарное отделение, где ему обработали раны. Теперь жизнь Джека в не опасности.

- Сейчас устанавливаются причины возгорания, - сообщили в ГУ МЧС Росси по Иркутской области. – В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

К счастью, обошлось без жертв. Правда, как минимум теперь четыре семьи остались без крыши над головой. Сейчас решается вопрос об их расселении. Известно, что этот дом давно находился в аварийном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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