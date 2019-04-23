СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-23T15:41:43+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 24 апреля до +14 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По области — снег в северных районах

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В Иркутске 24 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер подует юго-восточный, ночью со скоростью 4-9 м/с, днем до 6-11 м/с. Температура этой ночью -1...-3, днем воздух прогреется до +12...+14 градусов.

- По области - переменная облачность, в основном - без осадков, однако, в северных районах местами небольшой мокрый снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье ночью 0...-5, в пониженных формах рельефа -10...-15. Днем столбики уличных термометров покажут +11...+16, при облачной погоде +3...+8.

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ИСТОЧНИК KP.RU