СЕГОДНЯ 06:31 2019-04-24T06:31:43+03:00

Пять лесных пожаров потушили в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще один очаг, который находится в Иркутском районе, локализовали

Изменить размер текста: A A

В Приангарье продолжается сезон лесных пожаров. За минувшие сутки, 23 апреля, потушили четыре новых очага в Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Зиминском районах.

- Также потушен пожар площадью 89 гектаров, который был локализован в Качугскои районе 22 апреля, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Кроме того, локализовали очаг в Иркутском районе.

В тушении принимают участие 56 человек и 15 единиц техники. Напомним, что с 10 апреля в Приангарье введен особый противопожарный режим. Жителям Иркутской области нельзя сжигать мусор, траву и разводить костры. Нарушителей ждут штрафы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в Забайкалье уничтожил 99 домов: может ли трагедия повториться в Иркутской области. За прошедшие выходные в Приангарье потушили пять лесных пожаров. (подробности).

Почти 100 человек оштрафовали за пал травы в Иркутской области. Пожарные подвели итоги первых десяти дней противопожарного режима. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU