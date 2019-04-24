Пять лесных пожаров потушили в Иркутской области
В Приангарье продолжается сезон лесных пожаров. За минувшие сутки, 23 апреля, потушили четыре новых очага в Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Зиминском районах.
- Также потушен пожар площадью 89 гектаров, который был локализован в Качугскои районе 22 апреля, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Кроме того, локализовали очаг в Иркутском районе.
В тушении принимают участие 56 человек и 15 единиц техники. Напомним, что с 10 апреля в Приангарье введен особый противопожарный режим. Жителям Иркутской области нельзя сжигать мусор, траву и разводить костры. Нарушителей ждут штрафы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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