2019-04-24T06:31:43+03:00
Происшествия

Пять лесных пожаров потушили в Иркутской области

Еще один очаг, который находится в Иркутском районе, локализовали
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пять лесных пожаров потушили в Иркутской области.Пять лесных пожаров потушили в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Приангарье продолжается сезон лесных пожаров. За минувшие сутки, 23 апреля, потушили четыре новых очага в Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Зиминском районах.

- Также потушен пожар площадью 89 гектаров, который был локализован в Качугскои районе 22 апреля, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Кроме того, локализовали очаг в Иркутском районе.

В тушении принимают участие 56 человек и 15 единиц техники. Напомним, что с 10 апреля в Приангарье введен особый противопожарный режим. Жителям Иркутской области нельзя сжигать мусор, траву и разводить костры. Нарушителей ждут штрафы.

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Почти 100 человек оштрафовали за пал травы в Иркутской области. Пожарные подвели итоги первых десяти дней противопожарного режима. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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