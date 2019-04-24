Иркутянин оплатил алименты, чтобы не стать пешеходом

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-24T09:11:54+03:00

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Три года подряд отец семейства, находясь в разводе с женой, не выплачивал алименты на содержание общего сына. За это время долг вырос до 127 тысяч рублей. Да и совсем забыл, что по суду должен приходить к судебному приставу-исполнителю.

Так бы и ездил мужчина по своим делам, ни о чем не беспокоясь, если бы не система «Дорожный пристав». С помощью этой компьютерной разработки сотрудники ГИБДД устанавливают по номеру автомобиля должников. А потом передают данные судебным приставам. Так произошло и на этот раз.

- У должника была изъят автомобиль Тойота Калдина 2000 года и отогнана на специальную автостоянку, - сообщили в УФССП России по Иркутской области.

Не желая попадать в разряд пешеходов, мужчина сумел найти 127 тысяч рублей и оплатил задолженность. После этого ему снова разрешили сесть за руль своего авто.

ИСТОЧНИК KP.RU