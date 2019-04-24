Пятибалльные пробки образовались в центре Иркутска из-за прорыва трубы на улице Карла Либкнехта
Коммунальная авария на пересечении улиц Карла Либкнехта и Подгорная в Иркутске, где прямо на проезжей части прорвало трубу, спровоцировала пятибалльные автомобильные пробки в центре города. По данным «Яндекс Пробки», особенно движение затруднено на улице Партизанская до Советской, где автомобили двигаются со скоростью 3 км/ч, а также на Софьи Перовской на пересечении с Карла Либкнехта.
Фото: "Яндекс Пробки"
Постоять в пробке придется и на улице Тимирязева, где машины двигаются со скоростью 5 км/ч. Самая трудная ситуация на отрезке улицы Горная, между Партизанской и Байкальской. Там скорость движения не больше 2 км/ч. Так что заранее выбирайте места объезда.
Напомним, последствия коммунальной аварии на Карла Либкнехта уже устраняются. Как сообщили в пресс-службе Иркутскэнерго, бригада участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ устраняет повреждение трубопровода горячего водоснабжения. Порыв произошел в 11.45 во время ремонтных работ, причина - коррозия металла. Восстановление теплоснабжения окрестных домов планируется 24 апреля в 24:00.
Фонтан бьет ключом из колодца на улице Карла Либкнехта в Иркутске.
ИСТОЧНИК KP.RU