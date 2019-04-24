2019-04-24T09:51:59+03:00
Авто

Пятибалльные пробки образовались в центре Иркутска из-за прорыва трубы на улице Карла Либкнехта

Последствия аварии устраняются [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пятибалльные пробки образовались в центре Иркутска из-за прорыва трубы на улице Карла ЛибкнехтаПятибалльные пробки образовались в центре Иркутска из-за прорыва трубы на улице Карла ЛибкнехтаФото: Олег ФЕДОРОВ
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Коммунальная авария на пересечении улиц Карла Либкнехта и Подгорная в Иркутске, где прямо на проезжей части прорвало трубу, спровоцировала пятибалльные автомобильные пробки в центре города. По данным «Яндекс Пробки», особенно движение затруднено на улице Партизанская до Советской, где автомобили двигаются со скоростью 3 км/ч, а также на Софьи Перовской на пересечении с Карла Либкнехта.

Фото: "Яндекс Пробки"

Фото: "Яндекс Пробки"

Постоять в пробке придется и на улице Тимирязева, где машины двигаются со скоростью 5 км/ч. Самая трудная ситуация на отрезке улицы Горная, между Партизанской и Байкальской. Там скорость движения не больше 2 км/ч. Так что заранее выбирайте места объезда.

Напомним, последствия коммунальной аварии на Карла Либкнехта уже устраняются. Как сообщили в пресс-службе Иркутскэнерго, бригада участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ устраняет повреждение трубопровода горячего водоснабжения. Порыв произошел в 11.45 во время ремонтных работ, причина - коррозия металла. Восстановление теплоснабжения окрестных домов планируется 24 апреля в 24:00.

Фонтан бьет ключом из колодца на улице Карла Либкнехта в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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