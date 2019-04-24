СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-24T11:40:44+03:00

Последствия коммунальной аварии на улице Карла Либкнехта в Иркутске обещают устранить к 21.00 вечера. Фото: Олег ФЕДОРОВ

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Огромный фонтан сегодня наблюдали жители улицы Карла Либкнехта и Подгорной в Иркутске. Из канализационного люка вырывался водяной столб. На улице Карла Либкнехта прорвала трубу тепловой сети, из-за этого в центре города образовались многокилометровые пробки. Место прорыва оцепили приехавшая на место аварийная служба. Прорыв образовался из-за изношенности труб. Сейчас воду перекрыли и ищут место повреждения.

- Для определения точного места и диаметра повреждения трубопровода из тепловой камеры откачивают воду. Планируемое время восстановления горячего водоснабжения – 21.00 текущего дня, – сообщила заместитель мэра, глава Правобережного округа Надежда Лебедева. – Сейчас на месте работают 40 человек, экскаватор, насосы и два КАМАЗа.

Из-за прорыва трубы горячей воды лишились 80 многоквартирных жилых домов, а также 11 социальных объектов: школы №№ 9, 14, 72, гимназия № 44, лицей № 2, детские сады №№ 44, 51, 68, 127, 147, 151. Все учреждения продолжают работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU