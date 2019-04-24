В Иркутской области по горячим следам задержали грабителей квартиры пенсионерки
В отделение полиции Ангарска обратилась 56-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала оперативникам, что уезжала на несколько дней на дачу, а когда вернулась, то обнаружила свою квартиру ограбленной. У нее пропали мобильный телефон, банковская карта и отложенная сумма денег.
Приехавшие полицейские опросили соседей и возможных, нашли несколько улик, оставленных на месте преступления. Вскоре вышли на след двух нигде не работающих местных жителей.
- Под подозрение оперативников попали 25-летний безработный мужчина и его 26-летняя ранее судимая спутница, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
На их квартире сыщика нашли имущество, которое передали законной владелице. Часть похищенных денег они успели потратить.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье кража с незаконным проникновение в жилище.
ИСТОЧНИК KP.RU