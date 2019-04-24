СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-24T14:09:32+03:00

В Иркутской области по горячим следам задержали грабителей квартиры пенсионерки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В отделение полиции Ангарска обратилась 56-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала оперативникам, что уезжала на несколько дней на дачу, а когда вернулась, то обнаружила свою квартиру ограбленной. У нее пропали мобильный телефон, банковская карта и отложенная сумма денег.

Приехавшие полицейские опросили соседей и возможных, нашли несколько улик, оставленных на месте преступления. Вскоре вышли на след двух нигде не работающих местных жителей.

- Под подозрение оперативников попали 25-летний безработный мужчина и его 26-летняя ранее судимая спутница, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

На их квартире сыщика нашли имущество, которое передали законной владелице. Часть похищенных денег они успели потратить.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье кража с незаконным проникновение в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU