2019-04-24T16:02:05+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 25 апреля без осадков

По области — порывы ветра до 13 м/с, снег и дождь
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 25 апреля без осадковПрогноз погоды в Иркутске: 25 апреля без осадковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 25 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью около 0, днем воздух прогреется до +14,+16.

- По области - переменная облачность, местами слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, ожидаются порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью +2...-3, в пониженных формах рельефа -6...-11. Днем в регионе по прогнозам метеорологов +13...+18, при облачной погоде +5...+10.

Синоптики предупреждают: «В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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