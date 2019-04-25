Научные weekend-ы в Иркутске: 27 апреля расскажут как создается кино

СЕГОДНЯ 03:39 2019-04-25T03:39:37+03:00

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В Иркутске продолжается третий сезон научно-популярных лекций «Научные weekend-ы». На этих встречах известные люди города, профессора, доктора наук обсуждают с сибиряками совершенно различные темы — от растений до климата, от кредитов до рождаемости. «Уроки» проходят по субботам всегда в одно и то же время — 14.00 в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина.

- 27 апреля тема очередной лекции «Как киноСлово отзовется (кинопереводческая интерпретация и зрительская реакция)», - сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета.

Лектором выступит доктор филологических наук, профессор кафедры перевода и переводоведения Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Вера Горшкова. Она расскажет о том, как создается кино и субтитры к нему. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU