Житель Иркутской области заплатил полумиллионный штраф, чтобы оставить себе ноутбук

СЕГОДНЯ 05:46 2019-04-25T05:46:09+03:00

С помощью оргтехники он зарабатывал на жизнь

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Усольский районный отдел судебных приставов узнал, что у жителя города имеется задолженность в размере 558 тысяч рублей. Естественно сам должник знал об этом, но не спешил выплачивать сумму банку. Поэтому сотрудники управления судебных приставов решили напомнить мужчине, что в случае неуплаты они будут вынуждены изъять у него дорогостоящие вещи.

Должник опять проигнорировал предупреждение и заплатил в установленный добровольный срок. Тогда приставы пришли к нему и решили описать дорогостоящий ноутбук.

- Данная техника была необходима должнику, так как с помощью нее он зарабатывал себе на жизнь, - сообщили в УФССП России по Иркутской области.

Чтобы не остаться без единственной возможности заработка, мужчина сумел в короткое время найти нужную сумму и полностью погасить задолженность перед банком.

ИСТОЧНИК KP.RU