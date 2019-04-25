Житель Иркутской области заплатил полумиллионный штраф, чтобы оставить себе ноутбук
Усольский районный отдел судебных приставов узнал, что у жителя города имеется задолженность в размере 558 тысяч рублей. Естественно сам должник знал об этом, но не спешил выплачивать сумму банку. Поэтому сотрудники управления судебных приставов решили напомнить мужчине, что в случае неуплаты они будут вынуждены изъять у него дорогостоящие вещи.
Должник опять проигнорировал предупреждение и заплатил в установленный добровольный срок. Тогда приставы пришли к нему и решили описать дорогостоящий ноутбук.
- Данная техника была необходима должнику, так как с помощью нее он зарабатывал себе на жизнь, - сообщили в УФССП России по Иркутской области.
Чтобы не остаться без единственной возможности заработка, мужчина сумел в короткое время найти нужную сумму и полностью погасить задолженность перед банком.
ИСТОЧНИК KP.RU