2019-04-25T16:46:25+03:00
Общество

Депутатам от фракции КПРФ удалось провести закон о сити-менеджере в Иркутске

На внеочередной сессии Законодательного Собрания региона принят в первом чтении проект закона об избрании главы Иркутска по результатам конкурса
Яна ЛИСИНА
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Депутаты ЗакСобрания Иркутской области приняли в первом чтении проект закона, предлагающий избрание главы Иркутска по итогам конкурса наряду с уже установленным порядком выборов главы города из числа депутатов городской думы. Этот законопроект был внесен депутатами областного парламента Андреем Андреевым (КПРФ) и Дмитрием Тютриным (ЛДПР).

Напомним, на внеочередной сессии ЗакСобрания, созванной по инициативе 21 депутата областного парламента, рассматривались два альтернативных проекта закона. Оба они касались способов формирования органов местного самоуправления в Приангарье.

В соответствии с законодательством, альтернативные законопроекты как взаимоисключающие должны рассматриваться ЗакСобранием одновременно, с использованием рейтингового голосования. Принятым считается тот законопроект, который наберет наибольшее количество голосов депутатов. Второй проект закона, внесенный губернатором и также касающийся способов формирования органов местного самоуправления Иркутской области, был отклонен большинством голосов.

Таким образом, депутаты-коммунисты не позволили дать иркутянам возможность выбирать мэра на прямых выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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