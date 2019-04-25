Депутатам от фракции КПРФ удалось провести закон о сити-менеджере в Иркутске
Депутаты ЗакСобрания Иркутской области приняли в первом чтении проект закона, предлагающий избрание главы Иркутска по итогам конкурса наряду с уже установленным порядком выборов главы города из числа депутатов городской думы. Этот законопроект был внесен депутатами областного парламента Андреем Андреевым (КПРФ) и Дмитрием Тютриным (ЛДПР).
Напомним, на внеочередной сессии ЗакСобрания, созванной по инициативе 21 депутата областного парламента, рассматривались два альтернативных проекта закона. Оба они касались способов формирования органов местного самоуправления в Приангарье.
В соответствии с законодательством, альтернативные законопроекты как взаимоисключающие должны рассматриваться ЗакСобранием одновременно, с использованием рейтингового голосования. Принятым считается тот законопроект, который наберет наибольшее количество голосов депутатов. Второй проект закона, внесенный губернатором и также касающийся способов формирования органов местного самоуправления Иркутской области, был отклонен большинством голосов.
Таким образом, депутаты-коммунисты не позволили дать иркутянам возможность выбирать мэра на прямых выборах.
ИСТОЧНИК KP.RU