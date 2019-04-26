Вице чемпионка Олимпийских игр проведет пожарный кроссфит в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:44 2019-04-26T07:44:46+03:00

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Махи гирями, выброс штанги и кантование огромной покрышки – эти и многие другие упражнения жители и гости Иркутска смогут лицезреть 30 апреля на площадке у дворца спорта Труд. 30 команд спасателей области вновь сойдутся, чтобы помериться силами в пожарном кроссфите. А ведущей шоу в этом году станет серебряная чемпионка Олимпийский игр по тхэквондо Наталья Иванова. Ради этого она специально приедет в Иркутск.

- Я очень горжусь тем, что город Иркутск стал родоначальником этого вида спорта, - рассказала Наталья Иванова. - С 2015 года ежегодно была свидетелем битвы настоящих мужчин. А когда предложили стать ведущей состязаний, не раздумывая согласилась. Уверена, что соревнования среди пожарных и спасателей станут ярким событием этой весны.

Участникам кроссфита предстоит выполнить 11 скоростно-силовых упражнений без отдыха и остановок. Осложняет задачу то, что на каждом спортсмене будет надета индивидуальная боевая одежда: шлем, куртка, сапоги, краги. Общий вес обмундирования – 25 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU