2019-04-26T10:24:47+03:00
Общество

День города 2019: в Иркутске начался прием заявок для участия в карнавальном шествии

В этом году главными темами станут год театра и детство
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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День города 2019: в Иркутске начался прием заявок на участие в карнавальном шествии.День города 2019: в Иркутске начался прием заявок на участие в карнавальном шествии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ура! До прихода настоящей весны осталось совсем чуть-чуть, а за ним и долгожданное лето. А это значит, что уже не за горами самый любимый праздник всех иркутян – День города! В Иркутске началась подготовка к традиционному карнавальному шествию.

- В этом году 358-ая годовщина столицы Приангарья пройдет под знаком года театра в России, - рассказал директор МАУ «Праздник» Антон Титков. – Поэтому шествие пройдет под девизом «Театр в движении». Так что главное требование для участников – театральная тематика.

Есть и другие особенности. Так, изменились требования к участникам, в этот раз для регистрации колонны, необходимо набрать не менее 70 человек. Тем, кто не сможет собрать такое количество, не стоит расстраиваться, организаторы карнавала обещают помочь подготовить выступление и предлагают объединиться с другой командой. Кстати заявки уже начали принимать. Более того, уже есть первые 20 участников. Так что поспешите собрать свою колонну и выбрать тему постановки! Главное, чтобы она не повторяла уже принятую заявку.

- Зарегистрировать колонну можно до 17 мая, - уточнил и.о. начальника отдела культуры, туризма и молодежной политики Иркутска Антон Чернышов. – К этому времени необходимо подать эскизы и программу выступления.

Возле академического театра им. Н.П. Охлопкова установят трибуну для жюри, ветеранов и инвалидов. Победителей будут определять в четырех номинациях: «Мир театра», «Мир детства», «Лучшая организация» и «Приз зрительских симпатий». Проходя мимо трибуны, участникам нужно будет, не останавливаясь показать небольшое представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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