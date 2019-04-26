2019-04-26T13:51:39+03:00
Общество

Движение транспорта по улицам Багратиона и Терешковой временно ограничат в Иркутске

А проезд по улице Култукская закроют на 8 дней
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение транспорта по улицам Багратиона и Терешковой временно ограничат в Иркутске.Движение транспорта по улицам Багратиона и Терешковой временно ограничат в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! С 26 апреля по 10 мая на двух улицах Иркутска изменится схема движения.

- В районе дома №45 д по улице Багратиона, а также перекрестке улицы Терешковой и 4-й Железнодорожной, будет частично ограничен проезд, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут ремонтные работы на теплосетях.

Кроме этого, с 26 апреля по 3 мая от пересечения с Красноярской до Плодовоягодного проезда будет закрыт участок улицы Култукская. Там будут устанавливать водопроводный колодец. Объезд будет по параллельным улицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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