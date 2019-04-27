2019-04-27T04:15:41+03:00
Общество

Погода в Иркутске: днем 27 апреля без осадков

По области – мокрый снег и ветер
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Погода в Иркутске: днем 27 апреля без осадков.Погода в Иркутске: днем 27 апреля без осадков.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске днем 27 апреля переменная облачность. В столице Приангарья осадков не ожидается. Подует юго-восточный ветер 5-10 м/с. Столбики термометров покажут ночью +2,+4, днем +18, +20.

- По области – переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, в северных районах с мокрым снегом, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Днем в западных и северных районах западный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0, +5, в пониженных формах рельефа -2,-7, в западных районах при облачной погодо до +8, днем +12, +17, местами +5, +10, в центральных, южных и верхнеленских районах при уменьшении облачности до +21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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