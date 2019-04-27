Почти 20 тысяч рублей украли смс-мошенники у жителя Усть-Куды

СЕГОДНЯ 05:04 2019-04-27T05:04:04+03:00

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Аферисты продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку жуликов попался 43-летний мужчина из поселка Усть-Куда. Сибиряк получил смс-уведомление, в котором было написано, что он стал победителем конкурса «Лайк года» и выиграл крупный денежный приз.

Чтобы получить награду, нужно было перейти по ссылке из сообщения, что и сделал мужчина.

- На сайте, на который он перешел, его попросили назвать номер его банковской карты и коды из смс, якобы для того, чтобы перевести ему приз, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После того, как мужчина передал свои данные, с его счета пропали более 18 тысяч рублей.

Полицейские изучают все детали мошеннической схемы и напоминают, что не стоит доверять сомнительным смс-сообщениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU