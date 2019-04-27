2019-04-27T07:08:48+03:00
Происшествия

Угрожал ножом: разбойника, похитившего у пенсионерки 1500 рублей, задержали в Заларинском районе

Он вошел в дом 81-летней женщины, взломав дверной замок
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Угрожал ножом: разбойника, похитившего у пенсионерки 1500 рублей, задержали в Заларинском районе.Угрожал ножом: разбойника, похитившего у пенсионерки 1500 рублей, задержали в Заларинском районе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Дерзкое ограбление произошло в Заларинском районе. 81-летняя местная жительница рассказала полицейским, что в ее дом пробрался неизвестный. Он взломал дверной замок и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Его добычей стали 1500 рублей. Мужчина спрятал свое лицо под шарфом, поэтому описать его внешность пенсионерка не смогла. Да и свидетелей нападения не было. Однако оперативники смогли найти и задержать похитителя.

- Им оказался 41-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он уже дал признательные показания.

Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские выясняют все детали случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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