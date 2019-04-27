2019-04-27T07:45:41+03:00
Происшествия

Версия: пожар на болоте под Иркутском начался с поджога

Горела трава возле поселка Маркова
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Версия: пожар на болоте под Иркутском начался с поджога.Версия: пожар на болоте под Иркутском начался с поджога.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Вечером 26 апреля, жители Иркутского района заметили сначала дым, а затем и языки пламени возле поселка Маркова. Взволнованные очевидцы, опасаясь, что пламя подойдет к их домам, вызвали пожарных, а некоторые и сами начали сбивать пламя до их приезда. Оказалось, что загорелись болота. Спасатели, прибывшие на место ЧП, поблагодарили добровольцев за помощь, но ради их же безопасности попросили отойти подальше, чтобы никто не увяз в трясине.

- Пострадавших нет, огонь был локализован и потушен, - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области. – По одной из версий, это мог быть поджог, первоисточник пожара находился в центре болота.

Неизвестно, кто именно мог развести огонь. По словам местных жителей, это болото полыхает почти каждую весну. Напомним, что в южных районах Приангарья с 10 апреля введен противопожарный режим. Это значит, что запрещено сжигать мусор, устраивать палы травы и разводить костры. Нарушителей ждут штрафы. Так за последние две недели инспекторы МЧС и полицейские поймали более 300 человек за нарушение противопожарного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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