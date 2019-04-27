Более 400 тысяч рублей отсудила ангарчанка у хозяина лошади, которая выбежала на дорогу и попала под колеса автомобиля
Поехав в Иркутск по своим делам, за рулем своего автомобиля, 32-летняя ангарчанка попала в ДТП. Неожиданно для водителя, прямо на трассу выбежали несколько лошадей. Женщина попыталась затормозить, но было уже поздно. Одно из животных попало под колеса автомобиля и погибло от удара. Жительница Ангарска не пострадала, но вот ее машине повезло меньше, потребовался дорогой ремонт.
- Считая, что хозяин табуна нарушил правила перегона животных, женщина подала иск, требуя оплатить восстановление автомобиля, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Экспертиза подтвердила, что водитель не мог избежать столкновения с лошадью.
Суд, изучив все обстоятельства ДТП, решил удовлетворить требования жительницы Ангарска. А хозяина погибшего животного, обязали оплатить судебные расходы и ущерб от аварии в сумме 416 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU