СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-27T10:59:25+03:00

До 23 метров в секунду: усиление ветра ожидается в Иркутской области 28 апреля. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Специалисты иркутского отделения Росгидрометцентра предупреждают жителей Иркутской области: 28 апреля местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 14-19 м/с, во второй половине дня в южных районах и в г. Иркутске до 18-23 м/с. Также возможны возникновения пыльных бурь и даже появление первой грозы.

В связи с ухудшением погоды сотрудники регионального МЧС напоминают, что при сильном ветре категорически запрещено разводить костры и сжигать траву и мусор, а также осуществлять пал травы.

- Это несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - В регионе действует особый противопожарный режим!

Если Вы стали свидетелем пожара, то необходимо позвонить в Единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU