До 23 метров в секунду: усиление ветра ожидается в Иркутской области 28 апреля
Специалисты иркутского отделения Росгидрометцентра предупреждают жителей Иркутской области: 28 апреля местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 14-19 м/с, во второй половине дня в южных районах и в г. Иркутске до 18-23 м/с. Также возможны возникновения пыльных бурь и даже появление первой грозы.
В связи с ухудшением погоды сотрудники регионального МЧС напоминают, что при сильном ветре категорически запрещено разводить костры и сжигать траву и мусор, а также осуществлять пал травы.
- Это несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - В регионе действует особый противопожарный режим!
Если Вы стали свидетелем пожара, то необходимо позвонить в Единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.
ИСТОЧНИК KP.RU