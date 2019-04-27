Клещи в Иркутске: в городе чаще всего они нападают в микрорайонах Зеленый и Ново-Ленино
С этой недели в иркутской области стартовала противоклещевая обработка. Только в Иркутске на борьбу с опасными кровососами вышли две бригады специалистов по акарицидной обработке. Им предстоит опрыскать около 500 гектаров парков, скверов и кладбищ областного центра.
А между тем работники управления Роспотребнадзора по региону сообщают, что на сегодняшний день в больницы области обратились уже 384 человека из них 116 детей.
- Эксперты исследовали 229 клещей и выяснили, что всего два из них были заражены вирусом клещевого энцефалита, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - 23 насекомых оказались носителями боррелиоза, а четыре — других клещевых инфекций, опасных для человека.
Более 70% пострадавших – жители Иркутска. Вообще. Специалисты отмечают, что нынче клещей крайне мало только на севере Иркутской области. А вот в южных районах их активность очень высока. (подробности).
Так, в частности, чаще всего с кровососами сталкиваются жители микрорайонов Зеленый и Ново-Ленино. Кроме того, от них страдают жители частного сектора предместья Рабочее, а также их очень много в окрестностях залива Якоби и на Иркутском водохранилище.
Специалисты напоминают жителям области, которые собираются выезжать в лес обязательно осматривать себя и своих домашних животных. Кроме того, нужно носить защитную одежду и обязательно использовать репелленты, отпугивающие клещей.
ИСТОЧНИК KP.RU