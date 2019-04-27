Более 34 тысяч иркутян вышли на общегородской субботник

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-27T12:44:59+03:00

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На борьбу с пластиковыми и стеклянными бутылками, бумагой, картоном и прочим мусором вышли более 34 тысяч иркутян. Благодаря слаженной работе они привели в порядок прибрежные зоны, парки, скверы, садоводства и места массового отдыха Иркутска. Всего за субботу на мусорный полигон вывезли 2700 тонн мусора. А с начала апреля туда отправилось 11 тысяч тонн. Иркутянам помогало 200 единиц специализированной техники.

Участие в городском субботнике принимали все - от представителей муниципальных предприятий до школьников и студентов. Только около 500 человек очищали от мусора историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора».

- Для участников были закуплены 210 тысяч мусорных пакетов и 25 тысяч пар перчаток, - сообщили в администрации города.

Также привели в порядок центральную площадь Академгородка, территорию парка «Комсомольский». А в городке ИВВАИУ не просто убрали мусор, но и нарисовали граффити вдоль центральной аллеи.

ИСТОЧНИК KP.RU