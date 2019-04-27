335 школьников досрочно сдали ЕГЭ в Иркутской области

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-27T14:30:19+03:00

Из них только четверо выпускники текущего года

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Первая волна сдачи самого важного экзамена для выпускников школ – ЕГЭ завершилась. В этот раз правом сдать единый государственный экзамен досрочно воспользовались 335 школьников. Правда, из них только четыре человека распрощаются со школой в этом году. Остальные ребята – выпускники прошлых лет, которые не смогли справиться с итоговым тестом с первого раза. Еще 24 человека сдавали выпускной экзамен ГВЭ в колониях для несовершеннолетних. Всего в регионе работало два пункта сдачи экзаменов ЕГЭ. Осуществляли их работу около сотни учителей иркутских школ.

- Самыми популярными предметами 2019 года стали обществознание, история, физика, химия и биология, - сообщили в правительстве Иркутской области. – Их выбрали большинство выпускников. Меньше всего выбирают географию и историю.

А с 27 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ. Он продлится до 2 июля. Дополнительный период будет проходить в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU